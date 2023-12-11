SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Ditto

Ditto

Инструмент для управления буфером обмена

5,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 3.25.113.0
Скачать 6 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3.25.113.0

  • Добавлены обновлённые переводы на упрощённый китайский и французский языки.
  • Возвращено локальное создание QR-кодов.
  • Улучшено окно просмотра данных и свойств сохранённых фрагментов.
  • Клавиша Esc теперь закрывает окна сообщений.
  • Улучшена читаемость RTF и HTML в тёмной теме.
  • Исправлен сбой при завершении программы с открытым окном удаления данных фрагмента.
  • Возвращён встроенный редактор фрагментов.
  • Установщик теперь поддерживает 64-битную Windows и Windows ARM64.

Полезные статьи

Программы для управления буфером обмена Windows
Программы для управления буфером обмена Windows
Программы для управления и настройки буфера обмена на Windows
Программы для управления и настройки буфера обмена на Windows

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Ditto