SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CRM:Клиентская база

В данном списке представлены программы для замены CRM:Клиентская база. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CRM:Клиентская база, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Универсальная программа учета
Универсальная программа учета

Версия 1.11

Бесплатная CRM-система

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)