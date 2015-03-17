Программа CRM: Клиентская база является одним из самых простых и удобных в использовании средств, предназначенных для автоматизации бизнеса. Благодаря ей можно организовать максимально эффективную и прозрачную работу каждого из отделов компании.

В клиентской базе CRM разработчик найдет все необходимые для работы средства. Пользователь сможет конструировать поля, создавать напоминания, шаблоны отчетов, формы для распечатки, рассылка электронной почты. Благодаря этому любая задача, связанная с бизнесом, будет решена в самые короткие сроки.