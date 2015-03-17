SoftSalad СОФТСАЛАТ
CRM:Клиентская база

CRM:Клиентская база

Crm система для работы с заказчиками.

4,0 (1)
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Актуальная версия 2.0.4
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История изменений

Версия 2.0.4

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

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