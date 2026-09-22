ClipWise — AI-менеджер истории буфера обмена, помогающий понимать входящие тексты и создавать исходящие сообщения с помощью искусственного интеллекта.

Программа распространяется по модели freemium: бесплатный план с ограничением 10 AI-действий в день, платные подписки от 4.99$ в месяц. Чтобы опробовать AI-действия, нужно войти с помощью одноразового кода, который приходит на почту пользователя. Также можно подключить свою модель с помощью опции BYO-AI. Это доступно по цене 29.99$ в год.

ClipWise работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русифицированный интерфейс.

Распознавание входного текста

Программа анализирует полученные сообщения, письма и документы, помогая быстрее разобраться в их содержании. Доступно краткое содержание длинных текстов, пояснение сложных формулировок, перевод на родной язык, проверка фактов и извлечение списка действий.

Создание и улучшение текста

ClipWise помогает формулировать мысли ясно и четко. Встроенные инструменты позволяют перефразировать неудачные фразы, сократить затянутый текст, расширить краткие заметки, структурировать хаотичные идеи, создать черновик ответа или перевести собственное сообщение на другой язык. Все это доступно прямо в том приложении, где ведется работа.

Голосовой ввод с последующей обработкой

Если печатать неудобно, можно нажать голосовую комбинацию и продиктовать мысль — ClipWise преобразует речь в текст. Затем результат можно скопировать, перефразировать или перевести, не переключаясь в другое окно. Длительность одной записи — до 60 секунд, что достаточно для большинства повседневных сообщений.

Извлечение текста из изображений и работа с ними

Программа распознает текст на скриншотах, слайдах, картинках и PDF-файлах, из которых нельзя скопировать содержимое. После извлечения текст можно редактировать и использовать в дальнейшей работе. Также доступны описание изображения простым языком и суммаризация скриншота с указанием текущего статуса и вероятного следующего шага.

История буфера обмена и управление действиями

ClipWise сохраняет локальную историю скопированных фрагментов, к которой можно обратиться в любой момент. Все действия выполняются в одном приложении через горячие клавиши или клики. Это избавляет от необходимости держать открытыми переводчик, чат-бот, OCR-сервис и программу распознавания речи по отдельности.

Гибкая настройка AI и забота о приватности

По умолчанию используется управляемый AI ClipWise с бесплатным дневным лимитом без необходимости вводить API-ключ. Продвинутые пользователи могут подключить собственный ключ OpenAI или Anthropic, либо запустить локальную модель Ollama для обработки текста и изображений на своем компьютере. Ключи хранятся в системном хранилище, а история буфера обмена не отправляется на серверы.