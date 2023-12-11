ClipClip — бесплатный менеджер буфера обмена. Он расширяет функционал обычного инструмента копирования и позволяет переносить одновременно большое количество текстовых файлов или картинок с возможностью редактировать их встроенным инструментарием.

Функции программы ClipClip

Использование программы начинается с комбинации Ctrl+Shift+V. После этого все выделенные файлы скопируются в буфер обмена. Пользователь способен открыть окно проводника для взаимодействия с буфером — скопированные файлы можно скроллить, открывать и удалять.

Среди других особенностей программы:

извлечение текста с изображений;

перевод видео на другие языки;

синхронизация с облачными хранилищами;

поиск по истории копирования файлов;

реорганизация и перемещение файлов при помощи drag&drop;

запись видео, гифок, создание скриншотов одним нажатием.

Встроенный редактор имеет базовый функционал — пользователь может добавить текст или аннотации к видео, нарезать отдельные моменты. Сложный монтаж недоступен.

У ClipClip интеграция с самыми популярными облачными хранилищами: Google Drive и OneDrive. Когда они установлены и подключены к двум компьютерам, то они могут переносить между двумя устройствами содержание буфера обмена без потери изменений в редактировании.

Во время редактирования буфера доступно создание дополнительных папок для распределения файлов, вплоть до нескольких уровней вложения папок.

Без подключения облачного хранилища программа способна хранить до 1000 клипов одновременно. 1 клип равен 1 файлу. При установке настольного варианта сервиса или клиента облака это ограничение убирается.

Пользователи хоткеев могут настраивать и кастомизировать горячие клавиши программы для ускорения работы. Для соблюдения авторских прав на изображения могут наноситься водяные знаки, пользователь сам должен установить их через настройки.

Контекстное меню ClipClip

В ClipClip реализовано контекстное меню. Оно отображает все сделанные клипы в одном всплывающем окне. При двойном клике по указанному файлу появляется меню с возможностью копирования или удаления. Поэтому не требуется каждый раз открывать настольный менеджер.

В контекстном окне доступна строка для быстрого поиска файлов. Это полезно при работе с большими проектами — при пересылке пользователь способен убедить в наличии или отсутствии файлов, подредактировать или исправить свой проект прямо «на лету». Поисковая система работает не только с названиями, но и типами файлов.

​Защита паролей

Разработчики сделали отдельную, защищенную папку для хранения в ней самой важной информации и паролей. Клипы в этой папке будут оставаться под надежной защитой шифрования.

​Управление текстом

После копирования текста, пользователю открывается широкий функционал. Автоматический перевод мгновенно сделает любой текст понятным и отправит на указанную электронную почту. Доступен генератор хешей, декодирование и кодирование разметки HTML, URL. При работе с текстом поддерживается интеграция pastebin — одним кликом доступна отправка всех символов на сервис для мгновенной публикации.

Поддерживается технология text-to-speech для озвучки фрагментов копируемого текста. Формат webpage может преобразоваться в аудио-файл для дальнейшей отправки по почте или в облачное хранилище.

Итоги

ClipClip упрощает монотонные операции по работе с буфером обмена. Начав копировать на одном устройстве, действия можно продолжить на другом и ничто этому не помешает. Наличие инструментария по работе с видео и текстом помогают редактировать материалы без перехода в специализированный софт, чем ускоряется процесс любой работы.