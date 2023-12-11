SoftSalad СОФТСАЛАТ
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ClipClip

ClipClip

Бесплатный менеджер буфера обмена

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Актуальная версия 2.4.5874
Скачать 107 MB
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История изменений

Версия 2.4.5874

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Программы для управления и настройки буфера обмена на Windows

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