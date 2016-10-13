SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги C-Organizer

В данном списке представлены программы для замены C-Organizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на C-Organizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

LeaderTask
LeaderTask

Версия 14.6.3

Программа-органайзер для управления делами

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Noto Personal Organizer
Noto Personal Organizer

Версия 1.40

Реальный персональный органайзер.

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