C-Organizer — простой и удобный органайзер, который сочетает в себе несколько полезных инструментов: планировщик задач, адресная книга, хранилище для фотографий. Есть встроенный функции, которые позволяют выключать и перезагружать компьютер.

Поддерживается возможность запуска программ через C-Organizer. Все записи, задачи и контакты из адресной книги можно распечатать. Также, в программе можно вести небольшие заметки. Есть календарь событий с «напоминалкой». Благодаря этому, пользователи не забудут о наступлении памятной и важной даты. Еще одна особенность утилиты: она позволяет воспроизводить музыку в заданное время. Софт поддерживает различные типы интерфейса и цветовые схемы. Любую задачу или запись можно поместить на экран рабочего стола в виде электронного стикера.

Программа C-Organizer может работать с несколькими базами данных одновременно. Доступна функция, которая позволяет добавлять собственные поля для внесения информации о контакте.

Созданную структуру полей в записи контакта можно сохранить как шаблон. Этот шаблон можно использовать при создании новых контактов. Доступен инструмент «автоархивация», который позволяет создавать резервные копии баз данных утилиты в автоматическом режиме. Также утилита позволяет отправлять оповещения на адрес электронной почты.

Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Для загрузки доступна бесплатная пробная версия на 30 дней. Стоимость лицензии Lite составляет 30 долларов; Professional — 40 долларов. Интерфейс переведен на русский язык.

Как пользоваться программой C-Organizer?

После запуска программы C-Organizer откроется главное окно с основными разделами. Чтобы добавить новую задачу, перейдите в раздел «Задачи». После этого нажмите кнопку «Создать» — она находится на верхней панели инструментов.

Откроется окно создания новой задачи. Первая вкладка — «Общие». Здесь необходимо выполнить следующие действия:

Укажите тему — это название вашей задачи. Далее установите дату начала и дату окончания поставленной цели. Теперь можете установить напоминание. Для этого нужно отметить галочкой соответствующую опцию и указать дату и точное время, когда утилита оповестит вас о необходимости выполнения поставленной задачи. Нажмите на иконку колокольчика. Откроется окно, где необходимо установить действие при напоминании: запуск программы или документа; выключение или перезагрузка компьютера. Можно установить пользовательский звук — для этого укажите месторасположение музыкального файла на компьютере. Текущую задачу можно показывать в календаре. Так удобнее смотреть список всех целей на предстоящую неделю или месяц. В расширенных настройках укажите приоритет для задачи (нормальный, низкий, высший и т.д.); установите повторение и процент завершенности цели. Также, вы можете выбрать категорию, в которую будет добавлена цель. Категории делятся по цветам.

Следующая вкладка — «Описание». Здесь вы можете добавить описание к задаче: например, условия выполнения или дополнение к теме. В текстовом редакторе можно выбрать шрифт и размер текста; добавить изображение или чекбокс; вставить календарь с датой и временем.

С помощью программы C-Organizer можно создать собственную базу контактов. Для этого перейдите в раздел «Контакты», который находится в главном окне утилиты. Нажмите кнопку «Создать» на верхней панели инструментов.

Откроется окно создания нового контакта. Здесь нужно выполнить следующие действия:

Укажите заголовок. Добавьте фотографию человека (если она имеется). Введите дату рождения. Опционально: включите напоминалку о дне рождении контакта. Программа C-Organizer может напомнить о дне рождении друга или родственника за определенное количество времени до события. Далее нужно заполнить поля с подробной информацией о человеке: имя, фамилия, отчество, мобильный телефон, организация, адрес. Когда основные данные заполнены, можно удалить все пустые поля. Для этого отметьте галочкой соответствующую опцию в нижней части интерфейса.

Утилиту C-Organizer можно использовать в качестве менеджера паролей. Для этого перейдите в раздел «Пароли» в главном окне и нажмите «Создать» на панели инструментов. Откроется окно, в котором следует добавить новый пароль. Во вкладке «Общие» укажите заголовок. Далее, введите адрес сайта — например, форум, личный сайт или социальная сеть.

Теперь введите имя пользователя на веб-сайте. Укажите учетную запись. В конце — введите пароль. Чтобы символы не отображались в программе, отметьте галочкой пункт «Прятать пароль при вводе». Также можно указать категорию для пароля и добавить дополнительное описание во вкладке «Описание».