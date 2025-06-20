SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Asana

В данном списке представлены программы для замены Asana. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Asana, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Zenkit
Zenkit

Версия 3.1.1

Программа для управления задачами.

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ToDoist
ToDoist

Версия 9.17.0

Программа для систематизации задач и управления ими.

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Jira
Jira

Версия 10.3.7

Программа для управления проектами.

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WEEEK
WEEEK

Версия 1.0.0

Программа для организации рабочих и повседневных задач.

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