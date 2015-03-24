SoftSalad СОФТСАЛАТ
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АРМ Диспетчер такси

АРМ Диспетчер такси

Программа для облегчения работы службы такси.

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Актуальная версия 5.4
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 5.4

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