АРМ Диспетчер такси – удобная и полезная программа для осуществления связи между штатом удаленных сотрудников и операторами центра, а также приема заказов, их редактирования и назначения задания тому или иному исполнителю.

Наибольшую популярность АРМ получила в обслуживании такси. С ее помощью операторы call-центра принимают заказы от пользователей, сортируют их, а затем высылают водителям служебных машин.

Полезная функция управления списками позволяет оператору исключить некоторых пользователей в результате поступления от них частых ложных вызовов или по ряду других причин. Эта же функция помогает настроить другой список – для особых клиентов, на заказы которых действуют скидки. В обоих случаях программа АРМ Диспетчер Такси самостоятельно подсчитывает расценки и высылает необходимую информацию на монитор служебной машины.