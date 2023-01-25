Sleeper – бесплатная программа для быстрого перехода компьютера в определенный режим ожидания.
Инструмент управляет электропитанием компьютера, погружая его в «сон» или гибернацию. После этого программа для спящего режима возвращает его в нормальное состояние. Время «сна» можно задать в настройках.
Основные функции программы:
- перевод компьютера в режим ожидания;
- перевод в рабочий режим;
- удобный таймер для всех операций;
- выключение компьютера в указанное время.
Интерфейс программы для перехода компьютера в спящий режим прост – несколько кнопок для доступа к основным опциям, активация «режима ожидания», таймер и помощь.