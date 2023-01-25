Sleeper – бесплатная программа для быстрого перехода компьютера в определенный режим ожидания.

Инструмент управляет электропитанием компьютера, погружая его в «сон» или гибернацию. После этого программа для спящего режима возвращает его в нормальное состояние. Время «сна» можно задать в настройках.

Основные функции программы:

перевод компьютера в режим ожидания;

перевод в рабочий режим;

удобный таймер для всех операций;

выключение компьютера в указанное время.

Интерфейс программы для перехода компьютера в спящий режим прост – несколько кнопок для доступа к основным опциям, активация «режима ожидания», таймер и помощь.