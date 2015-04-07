GPSBabel – специальная программа для конвертирования изображений и геоданных. Она используется при переводе изображений, которые одновременно обрабатываются на нескольких компьютерах. Программа GPSBabel, приведя графику объектов к единому формату, позволит облегчить работу с картами и предотвратить возникновение ошибок при моделировании.

Редактирование в программе – это управление параметрами статических объектов, траекторий их движения и маршрутных линий карт. Оперативный интерфейс быстро осваивается и четко представляет активный функционал программы.