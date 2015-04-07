SoftSalad СОФТСАЛАТ

Калькуляторы и конвертеры

Калькуляторы и конвертеры для компьютера позволяют организовать рабочие процессы и сэкономить массу времени. Деловые и рабочие инструменты для директора, управляющего, менеджера и обычного пользователя ПК.

Найдено 2 программы

Sleeper 2.3

Выключение компьютера в указанное время

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
GPSBabel
GPSBabel 1.4.4

Конвертирование между форматами геоданных.

Рейтинг 4,5 из 5 4,5