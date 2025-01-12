WebMoney Keeper WinPro (ранее называлась Classic) — программа для совершения денежных операций c электронными деньгами, которая дает возможность получать, обменивать и пересылать друг другу виртуальную валюту, поступающую на кошельки в системе WebMoney (Вебмани).

Поскольку электронная валюта различается по странам, программа на сегодняшний день имеет более 10 различных котировок, позволяющих открывать именно тот кошелек, который необходим в данный момент, и проводить через него разные денежные операции.

Отличительной особенностью WebMoney Keeper WinPro является повышенная безопасность. Вся информация сохраняется после установки на компьютере в формате зашифрованного ключа и на сервере E-NUM, который является безопасным центром защиты доступа в Вебмани.

В текущей версии добавлена возможность делиться файлами со своего компьютера с другими пользователями системы WebMoney. Теперь не нужно заходить к ним на сайт и достаточно прямо с приложения сделать загрузку (до 1 гигабайта) и поделиться ссылкой.

Последнее время стало очень трудно скачать Вебмани приложение с сайта разработчика и оператора системы. Для всех пользователей Вебмани стали требовать регистрацию и дистрибутив можно скачать только зарегистрировавшись на сайте, что не совсем удобно для начинающих пользователей.