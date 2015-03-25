Важно! Программа давно не поддерживается разработчиками.

"Стол заказов автозапчастей" – программа для учета заказов в автомагазинах по заданному коду (артикулу) товара. В перечень основных функций программы "Стол заказов автозапчастей" входят:

Карточки с информацией о товарах, клиентах и заказах.

Учет скидок, акций и предоплаты.

Оперативный вывод текущего состояния заказа: поступил в обработку, на стадии выполнения или завершен.

Наличие продукции на складе.

Интеграция с редактором таблиц Excel: загрузка и выгрузка данных из программы.

Благодаря перечисленному функционалу и простому интерфейсу, сложности работы с программой и проведения операций с товарами сведены к минимуму.