Важно! Программа давно не поддерживается разработчиками.
"Стол заказов автозапчастей" – программа для учета заказов в автомагазинах по заданному коду (артикулу) товара. В перечень основных функций программы "Стол заказов автозапчастей" входят:
- Карточки с информацией о товарах, клиентах и заказах.
- Учет скидок, акций и предоплаты.
- Оперативный вывод текущего состояния заказа: поступил в обработку, на стадии выполнения или завершен.
- Наличие продукции на складе.
- Интеграция с редактором таблиц Excel: загрузка и выгрузка данных из программы.
Благодаря перечисленному функционалу и простому интерфейсу, сложности работы с программой и проведения операций с товарами сведены к минимуму.