Склад и торговля – софт для автоматизации складского учета и торговой деятельности. Главная задача инструмента – работа с первичными счетами. Функции программы:
- своевременный контроль за остатками на складе;
- оперативный учет продаж;
- отслеживание оплаты товаров;
- резервирование;
- собственная базу постоянных клиентов;
- калькулирование себестоимости и закупочных цен;
- экспорт и импорт всех данных.
Интерфейс программы включает конструктор форм с множеством шаблонов и инструментами. Склад и торговля легко интегрируется с торговым оборудованием, например, сканерами штрих-кодов и чеков.