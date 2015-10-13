Склад и торговля – софт для автоматизации складского учета и торговой деятельности. Главная задача инструмента – работа с первичными счетами. Функции программы:

своевременный контроль за остатками на складе;

оперативный учет продаж;

отслеживание оплаты товаров;

резервирование;

собственная базу постоянных клиентов;

калькулирование себестоимости и закупочных цен;

экспорт и импорт всех данных.

Интерфейс программы включает конструктор форм с множеством шаблонов и инструментами. Склад и торговля легко интегрируется с торговым оборудованием, например, сканерами штрих-кодов и чеков.