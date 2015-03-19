Печать ценников — интуитивно понятная программа для владельцев магазинов и небольших лавочек. Она создана для максимального упрощения и автоматизации задачи по печати ценников.
преимущества программы "Печать ценников"
- Гибкость в оформлении. Программа позволяет создавать ценники различных размеров и дизайнов, адаптируя их под специфику товара и стиль вашего магазина.
- Автоматическое обновление цен. При изменении стоимости товаров, программное обеспечение автоматически обновляет ценники, что уменьшает риск ошибок и помогает экономить время.
- Штрих-коды и QR-коды. Для упрощения учета и продаж, "Печать ценников" поддерживает печать штрих-кодов и QR-кодов, обеспечивая быстрое и точное сканирование товара при продаже.
- Импорт данных. Если у вас уже есть база данных товаров, вы можете легко импортировать эту информацию в программу, ускоряя процесс маркировки.
Эффективная система маркировки товаров позволяет не только предоставить клиентам актуальную и четкую информацию о продукте, но и повысить производительность рабочего процесса.