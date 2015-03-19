Печать ценников — интуитивно понятная программа для владельцев магазинов и небольших лавочек. Она создана для максимального упрощения и автоматизации задачи по печати ценников.

преимущества программы "Печать ценников"

Гибкость в оформлении . Программа позволяет создавать ценники различных размеров и дизайнов, адаптируя их под специфику товара и стиль вашего магазина.

. Программа позволяет создавать ценники различных размеров и дизайнов, адаптируя их под специфику товара и стиль вашего магазина. Автоматическое обновление цен . При изменении стоимости товаров, программное обеспечение автоматически обновляет ценники, что уменьшает риск ошибок и помогает экономить время.

. При изменении стоимости товаров, программное обеспечение автоматически обновляет ценники, что уменьшает риск ошибок и помогает экономить время. Штрих-коды и QR-коды . Для упрощения учета и продаж, "Печать ценников" поддерживает печать штрих-кодов и QR-кодов, обеспечивая быстрое и точное сканирование товара при продаже.

. Для упрощения учета и продаж, "Печать ценников" поддерживает печать штрих-кодов и QR-кодов, обеспечивая быстрое и точное сканирование товара при продаже. Импорт данных. Если у вас уже есть база данных товаров, вы можете легко импортировать эту информацию в программу, ускоряя процесс маркировки.

Эффективная система маркировки товаров позволяет не только предоставить клиентам актуальную и четкую информацию о продукте, но и повысить производительность рабочего процесса.