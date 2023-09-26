Редактор Google Рекламы – это десктопное приложение для удобной и эффективной работы с рекламными кампаниями в Google. Предназначенное для Windows, это программное обеспечение предоставляет ряд функциональных возможностей для рекламодателей всех уровней.
Основные функции:
- Массовое редактирование: Пользователи могут быстро изменять параметры рекламы, группы объявлений и ключевые слова. Это экономит время, особенно когда нужно управлять большими объемами данных.
- Быстрый импорт и экспорт: Не требуется постоянное интернет-соединение. Можно работать оффлайн, а затем синхронизировать все изменения с онлайн-аккаунтом.
- Расширенные возможности планирования: Управляйте ставками, бюджетами и графиками показа рекламы, используя удобные инструменты.
- Продвинутые инструменты анализа: Встроенные инструменты помогут определить эффективность рекламных компонентов и принимать информированные решения.
- Безопасность: Все данные хранятся локально на вашем компьютере, обеспечивая дополнительную конфиденциальность.