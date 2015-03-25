Deductor – аналитическая программа для комплексной разработки и оформления проектных данных. Система оснащена передовыми инструментами, благодаря которым на основе единой программной структуры можно быстро создавать и визуализировать различные типы проектных моделей и базы данных.
Основной функционал программы Deductor обеспечивает работу по нескольким направлениям:
- Оформление рабочих отчетов о проделанной работе.
- Составление статистических прогнозов на основе собранной о проекте информации.
- Сегментация и анализ закономерностей при прогнозировании.
Решаемые задачи обеспечиваются наличием технологий – Olap, Knowledge Discovery, Data mining. Сочетание данных аналитических инструментов позволит принять нужное решение при проектировании.