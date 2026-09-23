Бизнес Пак – программа для правильного оформления и отправки на печать бухгалтерской документации: договоров, накладных, счетов к оплате, ценников, отчетов и так далее.

В Бизнес-Пак доступны создание, учет и отправка на печать пакета документов, проведение контроля, работа с базами данных, а также экспорт результатов в форматы PDF, Excel.

Дополнительные возможности программы:

подключение сторонних программных компонентов;

возможность быстро задать цену (целые и дробные числа);

работа с валютами;

ведение собственного журнала работ с документами.

Программа позволяет сформировать документы по собственному шаблону или заполнить документы установленного образца: