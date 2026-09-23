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Бизнес Пак

Бизнес Пак

Оформления бухгалтерской документации

3,3 (12)
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Актуальная версия 7.48
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История изменений

Версия 7.48

  • Добавлена отправка документов через «Отправить → Файл PDF» в MAX, Telegram, другие мессенджеры, по e-mail и в папки на компьютере.
  • Добавлена отправка документа на телефон с помощью QR-кода.

Оценки программы

3,3

12 оценок Оценок пока нет

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