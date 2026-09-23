Бизнес Пак – программа для правильного оформления и отправки на печать бухгалтерской документации: договоров, накладных, счетов к оплате, ценников, отчетов и так далее.
В Бизнес-Пак доступны создание, учет и отправка на печать пакета документов, проведение контроля, работа с базами данных, а также экспорт результатов в форматы PDF, Excel.
Дополнительные возможности программы:
- подключение сторонних программных компонентов;
- возможность быстро задать цену (целые и дробные числа);
- работа с валютами;
- ведение собственного журнала работ с документами.
Программа позволяет сформировать документы по собственному шаблону или заполнить документы установленного образца:
- счета на оплату
- накладные (Торг-12, ТТН, транспортная накладная)
- счета-фактуры
- УПД (универсальный передаточный документ)
- товарные чеки
- акты выполненных работ
- прайс-листы
- ценники
- платёжные поручения и платёжные требования
- кассовые чеки на онлайн-кассе
- доверенности
- приходные и расходные кассовые ордера
- кассовая книга
- книга доходов и расходов (УСН 6% и 15%)
- книга покупок/продаж
- объявление на взнос наличными
- формы ПД (налог) и ПД-4сб (налог)
- договоры
- заявки на кассовый расход
- заявление физического лица на перевод денежных средств