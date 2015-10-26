аванСМЕТА – комплексная программа для разработки любой сметной документации.
Основные типы выходных документов:
- Смета необходимых ремонтных услуг и работ.
- Смета используемого оборудования и стройматериалов.
- Акт выполненных работ.
- Договор подряда.
- Виртуальная модель помещения, в котором производятся ремонтные работы.
Процесс автоматического составления сметы предполагает:
- Выбор необходимого помещения (участка, зоны), в котором необходимо провести работы.
- Определение вида работ.
- Корректировка цен на материалы и работы.
В программе есть справочники основных видов ремонтных и строительных работ. Также стоит отметить возможность ручного наполнения справочника необходимыми для работы материалами с указанием их стоимости.