аванСМЕТА – комплексная программа для разработки любой сметной документации.

Основные типы выходных документов:

Смета необходимых ремонтных услуг и работ.

Смета используемого оборудования и стройматериалов.

Акт выполненных работ.

Договор подряда.

Виртуальная модель помещения, в котором производятся ремонтные работы.

Процесс автоматического составления сметы предполагает:

Выбор необходимого помещения (участка, зоны), в котором необходимо провести работы.

Определение вида работ.

Корректировка цен на материалы и работы.

В программе есть справочники основных видов ремонтных и строительных работ. Также стоит отметить возможность ручного наполнения справочника необходимыми для работы материалами с указанием их стоимости.