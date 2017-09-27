SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WebcamMax

В данном списке представлены программы для замены WebcamMax. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WebcamMax, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

CyberLink YouCam 365
CyberLink YouCam 365

Версия 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
SplitCam
SplitCam

Версия 10.7.18

Программа для разделения видеопотоков от вебкамер

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
ContaCam
ContaCam

Версия 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MyCam
MyCam

Версия 2.5.0.936

Программа для записи и трансляции видео с веб-камеры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AMCap
AMCap

Версия 9.23.94.1

Программа для записи видео с веб-камеры и других источников

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
WebcamXP
WebcamXP

Версия 5.9.8.7

Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения

Оценок пока нет
AlterCam
AlterCam

Версия 4.9

Программа для записи видео с веб-камеры

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
ManyCam
ManyCam

Версия 6.0

Программа для вебкамеры

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)