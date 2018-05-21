SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WebCam Monitor

В данном списке представлены программы для замены WebCam Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WebCam Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Blue Iris
Blue Iris

Версия 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (25)
Xeoma
Xeoma

Версия 24.2.14

Программа для создания и управления системами видеонаблюдения

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Agent DVR
Agent DVR

Версия 5.0.2.0

Программа для создания и управления системой видеонаблюдения

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
Ivideon
Ivideon

Версия 3.11.0

Программа для видеонаблюдения

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
ContaCam
ContaCam

Версия 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MyCam
MyCam

Версия 2.5.0.936

Программа для записи и трансляции видео с веб-камеры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AMCap
AMCap

Версия 9.23.94.1

Программа для записи видео с веб-камеры и других источников

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
WebcamXP
WebcamXP

Версия 5.9.8.7

Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения

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AlterCam
AlterCam

Версия 4.9

Программа для записи видео с веб-камеры

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
iSpy
iSpy

Версия 7.1.8

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Security Monitor Pro
Security Monitor Pro

Версия 5.48

Программа для IP-камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)