WebCam Monitor — программа для организации системы видеонаблюдения на компьютере из обычных веб-камер. Это условно-бесплатное приложение (существует пробная версия). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. Интерфейс WebCam Monitor не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа WebCam Monitor?

Программа WebCam Monitor предназначена для создания системы видеонаблюдения, состоящей из веб-камер всех существующих моделей. Несмотря на относительную простоту, данное приложение обладает необходимым набором функций для организации видеонаблюдения дома, в офисе, складском помещении и любом другом месте, для наблюдения за которым хватает технических возможностей веб-камер.

Программа WebCam Monitor очень проста в настройке и использовании. Используя специальный мастер настройки, пользователь сможет организовать наблюдение за объектом за считанные минуты, причем система видеонаблюдения будет обладать всеми признаками профессиональной системы: обнаружение движение или шума с автоматической отправкой уведомлений пользователю на почтовый ящик, активация и деактивация мониторинга по расписанию, сохранение и управление видеозаписями и т.д.

Функции программы WebCam Monitor

Программа WebCam Monitor обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:

Управление и мониторинг одновременно до 4 веб-камер.

Возможность использования PTZ (Pan, Tilt, Zoom) веб-камер, поддерживающих панорамирование, наклон и масштабирование для настройки зон покрытия.

Старт записи видео в беспрерывном режиме, по заданному пользователем расписанию либо при обнаружении движения в кадре или шума.

Отправка уведомлений на электронную почту с прикрепленными фотоснимками (стоп-кадрами).

Звуковые и/или текстовые уведомления на компьютере, куда установлена программа.

Возможность регулировки чувствительности к движению, а также маскировка нежелательных областей, что позволяет избежать ложных тревог.

Возможность записи звука и/или создания фотоснимков без записи видео.

Автоматическая загрузка записанных видео, аудио и фотографии на удаленный FTP-сервер.

Возможность трансляции видео с камеры через Интернет, что позволяет отслеживать события с любого компьютера, подключенного к сети.

Вся отслеживаемая активность отображается в журнале событий для быстрого ознакомления.

Функция автоматического удаления позволяет сохранять набор записей и фотографий указанное «последнее количество дней», что снимает с пользователя необходимость отслеживания свободного дискового пространства и удаления файлов вручную.

Наличие скрытого режима работы (никто не узнает, что на компьютере установлена программа для видеонаблюдения).

Возможность добавления к записям отметки даты и времени или водяного знака.

Возможность анализа видеозаписей и фотографий по дате.

Быстрый просмотр событий с сортировкой и фильтрацией по дате и времени.

Поддержка мультимониторных систем (трансляцию с камер можно выводить на разные мониторы) и другие возможности.