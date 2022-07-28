WebCam Monitor — программа для организации системы видеонаблюдения на компьютере из обычных веб-камер. Это условно-бесплатное приложение (существует пробная версия). Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. Интерфейс WebCam Monitor не имеет перевода на русский язык.
Зачем нужна программа WebCam Monitor?
Программа WebCam Monitor предназначена для создания системы видеонаблюдения, состоящей из веб-камер всех существующих моделей. Несмотря на относительную простоту, данное приложение обладает необходимым набором функций для организации видеонаблюдения дома, в офисе, складском помещении и любом другом месте, для наблюдения за которым хватает технических возможностей веб-камер.
Программа WebCam Monitor очень проста в настройке и использовании. Используя специальный мастер настройки, пользователь сможет организовать наблюдение за объектом за считанные минуты, причем система видеонаблюдения будет обладать всеми признаками профессиональной системы: обнаружение движение или шума с автоматической отправкой уведомлений пользователю на почтовый ящик, активация и деактивация мониторинга по расписанию, сохранение и управление видеозаписями и т.д.
Функции программы WebCam Monitor
Программа WebCam Monitor обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:
- Управление и мониторинг одновременно до 4 веб-камер.
- Возможность использования PTZ (Pan, Tilt, Zoom) веб-камер, поддерживающих панорамирование, наклон и масштабирование для настройки зон покрытия.
- Старт записи видео в беспрерывном режиме, по заданному пользователем расписанию либо при обнаружении движения в кадре или шума.
- Отправка уведомлений на электронную почту с прикрепленными фотоснимками (стоп-кадрами).
- Звуковые и/или текстовые уведомления на компьютере, куда установлена программа.
- Возможность регулировки чувствительности к движению, а также маскировка нежелательных областей, что позволяет избежать ложных тревог.
- Возможность записи звука и/или создания фотоснимков без записи видео.
- Автоматическая загрузка записанных видео, аудио и фотографии на удаленный FTP-сервер.
- Возможность трансляции видео с камеры через Интернет, что позволяет отслеживать события с любого компьютера, подключенного к сети.
- Вся отслеживаемая активность отображается в журнале событий для быстрого ознакомления.
- Функция автоматического удаления позволяет сохранять набор записей и фотографий указанное «последнее количество дней», что снимает с пользователя необходимость отслеживания свободного дискового пространства и удаления файлов вручную.
- Наличие скрытого режима работы (никто не узнает, что на компьютере установлена программа для видеонаблюдения).
- Возможность добавления к записям отметки даты и времени или водяного знака.
- Возможность анализа видеозаписей и фотографий по дате.
- Быстрый просмотр событий с сортировкой и фильтрацией по дате и времени.
Поддержка мультимониторных систем (трансляцию с камер можно выводить на разные мониторы) и другие возможности.