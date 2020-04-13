SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TrueConf

В данном списке представлены программы для замены TrueConf. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TrueConf, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
Zoom
Zoom

Версия 7.2.1

Программа для видеоконференций через интернет

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
TeamSpeak
TeamSpeak

Версия 6.0.0

Программа для голосовых чатов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (8)
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост

Версия 1.0.0

Программа для проведения групповых видеоконференций

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (103)
Cisco Webex Meetings
Cisco Webex Meetings

Версия 4011.3.2010.2900

Программа для проведения видеоконференций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Версия 1.3.0.4461

Программа для видеоконференций и видеозвонков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)