SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
TrueConf

TrueConf

Программа для организации видеосвязи.

4,0 (1)
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Актуальная версия 8.5.5.173
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История изменений

Версия 8.5.5.173

  • Временное отключение уведомлений – можно на время конференции, звонка или трансляции экрана (чтобы ничего не отвлекало и не попало в кадр). Настройки: в разделе «Уведомления и звуки» или через иконку в трее.
  • Дополнительный статус в чате – рядом с именем собеседника виден его статус (например, «в отпуске», «на обеде»), удобно планировать звонки.
  • Один клик для смены раскладки – по видеоизображению участника.
  • Непрочитанные сообщения отделены от старых визуально.
  • Копирование ссылки на конференцию – кнопка в списке участников.
  • Индикация пересылаемых сообщений – в общем списке чатов и уведомлениях.
  • Обновлён вид комнаты ожидания.
  • Копирование изображения из просмотрщика по Ctrl+C.
  • При вставке ссылки в слово – URL из буфера обмена подставляется автоматически.
  • Исходящий вызов не из адресной книги – показывается имя пользователя, не TrueConf ID.
  • При выходе из учётной записи данные AD не остаются в полях входа.
  • Улучшена отправка файлов после обрыва связи.
  • Повышена общая производительность и стабильность.

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Оценки программы

4,0

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