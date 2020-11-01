SplitCam – программа для разделения видеопотока от вебкамеры. Она дает возможность одновременно использовать камеру для общения в видео чате и раздавать видео на различных онлайн-сервисах.

Интерфейс SplitCam переведен на русский язык. Программа совместима с актуальными версиями ОС, включая Windows 10/11. Есть версия для MacOS.

Через SplitCam можно можно подключить вебкамеру сразу к нескольким приложениям, транслировать видео как с камеры, так и с видеофайлов, рабочего стола в целом или отдельной его части. В функции приложения также входит наложение красочных 3D-эффектов.

Программа поддерживает большинство разрешений видео. Приложение работает практически со всеми вебкамерами и обладает простым интерфейсом.