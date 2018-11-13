В данном списке представлены программы для замены Security Monitor Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Security Monitor Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Security Monitor Pro.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Security Monitor Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Security Monitor Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Security Monitor Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 6.1.4.0
Программа для создания систем видеонаблюдения
Версия 4.1.2.0
Видеонаблюдение через USB и IP-камеры
Версия 6.28
Программа для создания системы видеонаблюдения
Версия 5.0.2.0
Программа для создания и управления системой видеонаблюдения
Версия 3.11.0
Программа для видеонаблюдения
Версия 4.4
Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть
Версия 2.0
Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме