SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Security Monitor Pro

В данном списке представлены программы для замены Security Monitor Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Security Monitor Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Blue Iris
Blue Iris

Версия 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (25)
IP Camera Viewer
IP Camera Viewer

Версия 4.1.2.0

Видеонаблюдение через USB и IP-камеры

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
Agent DVR
Agent DVR

Версия 5.0.2.0

Программа для создания и управления системой видеонаблюдения

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
Ivideon
Ivideon

Версия 3.11.0

Программа для видеонаблюдения

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)