Security Monitor Pro – программа для видеонаблюдения за удаленными объектами через подключенные камеры. Для отслеживания достаточно подключить камеру и активировать программу.

К основным возможностям Security Monitor Pro можно отнести следующие функции:

Подключение до 32 веб- или IP-камер.

Запись и сохранение сигнала устройства в лог-файл.

Фиксирование активности в поле обзора камеры.

Выполнение заданных действий после срабатывания датчика движения: передача фотоснимков или сообщений по почте, включение сигнализации.

Указание конкретной области для определения движения.

Security Monitor Pro – универсальный инструмент, который используется для слежения за дворами, парковками, торговыми залами и офисными помещениями.