SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NVIDIA Broadcast

В данном списке представлены программы для замены NVIDIA Broadcast. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA Broadcast, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

OBS Studio
OBS Studio

Версия 32.2.2

Программа для трасляции видео (стриминга) в интернет

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Open Broadcaster Software
Open Broadcaster Software

Версия 22.0.2

Программа для стриминга видео в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XSplit Broadcaster
XSplit Broadcaster

Версия 3.5.1808.2937

Программа для стриминга (вещания потокового видео в интернет)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wirecast
Wirecast

Версия 10.1

Программа для трасляции видео (стриминга) c компьютера в интернет

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)