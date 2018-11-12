NVIDIA Broadcast — программа для стриминга с мощными алгоритмами ИИ, обеспечивающими продвинутым функционалом обработки голоса и видео. Приложение распространяется бесплатно. Подходит для компьютеров под управлением Windows 10 и выше (только 64 бит). Программа работает только при наличии видеокарты NVIDIA RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX или более поздних моделей. Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа NVIDIA Broadcast?

Программа NVIDIA Broadcast позволяет превратить любое пространство в профессиональную студию для трансляций, видеозвонков и записи контента. Приложение использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и ресурсы графических процессоров серии GeForce RTX, используя их вычислительные мощности для обработки изображения и звука в реальном времени.

Программа NVIDIA Broadcast предназначена для стримеров, блогеров, удаленных работников, участвующих в видеоконференциях, и вообще всех, кто хочет улучшить качество своих стримов или видеозвонков.

Особенности программы NVIDIA Broadcast:

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс — даже новички могут быстро настроить все необходимые параметры.

Благодаря использованию алгоритмов ИИ и мощностей видеокарт NVIDIA серии RTX обеспечивается высокое качество обработки звука и видео.

Приложение автоматизирует многие процессы, такие как кадрирование и шумоподавление, что позволяет пользователю сосредоточиться на создании контента, а не на технических моментах.

Программа интегрируется с популярными приложениями для стриминга и видеоконференций, такими как OBS, Zoom, Discord, Microsoft Teams и другими, что делает ее универсальным инструментом для решения различных задач.

Функции программы NVIDIA Broadcast

Программа NVIDIA Broadcast обладает следующим функционалом: