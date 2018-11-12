NVIDIA Broadcast — программа для стриминга с мощными алгоритмами ИИ, обеспечивающими продвинутым функционалом обработки голоса и видео. Приложение распространяется бесплатно. Подходит для компьютеров под управлением Windows 10 и выше (только 64 бит). Программа работает только при наличии видеокарты NVIDIA RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX или более поздних моделей. Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа NVIDIA Broadcast?
Программа NVIDIA Broadcast позволяет превратить любое пространство в профессиональную студию для трансляций, видеозвонков и записи контента. Приложение использует возможности искусственного интеллекта (ИИ) и ресурсы графических процессоров серии GeForce RTX, используя их вычислительные мощности для обработки изображения и звука в реальном времени.
Программа NVIDIA Broadcast предназначена для стримеров, блогеров, удаленных работников, участвующих в видеоконференциях, и вообще всех, кто хочет улучшить качество своих стримов или видеозвонков.
Особенности программы NVIDIA Broadcast:
- Программа имеет интуитивно понятный интерфейс — даже новички могут быстро настроить все необходимые параметры.
- Благодаря использованию алгоритмов ИИ и мощностей видеокарт NVIDIA серии RTX обеспечивается высокое качество обработки звука и видео.
- Приложение автоматизирует многие процессы, такие как кадрирование и шумоподавление, что позволяет пользователю сосредоточиться на создании контента, а не на технических моментах.
- Программа интегрируется с популярными приложениями для стриминга и видеоконференций, такими как OBS, Zoom, Discord, Microsoft Teams и другими, что делает ее универсальным инструментом для решения различных задач.
Функции программы NVIDIA Broadcast
Программа NVIDIA Broadcast обладает следующим функционалом:
- Фоновое размытие и замена фона. Это одна из самых востребованных функций при трансляции видео в интернет. Она особенна полезна, если пользователь хочет, к примеру, скрыть беспорядок в комнате или создать профессиональный задний фон. NVIDIA Broadcast использует ИИ для точного отделения человека от фона, что позволяет добиться реалистичного эффекта даже без использования физического зеленого экрана.
- Автоматическое кадрирование. Функция автоматического кадрирования следит за движениями пользователя и автоматически масштабирует изображение, чтобы он всегда оставался в центре кадра. Это особенно полезно для тех, кто активно двигается во время стримов или презентаций.
- Шумоподавление микрофона. Программа NVIDIA Broadcast способна удалять фоновые шумы, попадающие в микрофон, как звук набора текста на клавиатуре, работы кулеров компьютера или других посторонние шумы. Функция делает голос более четким и понятным, что важно для качественной коммуникации.
- Шумоподавление в наушниках/динамиках. Программа может удалять фоновые шумы из аудиопотока, который пользователь слышит в наушниках или динамиках. Это полезно в случаях, когда в транслируемом собеседником звуке присутствуют разнообразные посторонние шумы.
- Виртуальный зеленый экран. Используя алгоритмы ИИ, NVIDIA Broadcast создает эффект виртуального зеленого экрана, даже если его нет у пользователя в наличии. Это позволяет легко интегрировать себя в любую сцену или фон без необходимости проведения сложных настроек.
- Улучшение качества картинки веб-камеры. Если веб-камера не обеспечивает высоким качеством изображения, NVIDIA Broadcast может улучшить его с помощью искусственного интеллекта. Программа повышает резкость, улучшает детализацию и корректирует освещение, что делает в итоге значительно увеличивает качество транслируемого с этой веб-камеры изображения.