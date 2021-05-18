IP Camera Viewer – программа для развертывания системы видеонаблюдения в домашних условиях и на небольших территориях. Инструмент отлично подходит для просмотра видеопотоков с IP-камер. Программа позволяет легко и удобно организовывать мониторинг и наблюдение за различными объектами в режиме реального времени.

Функции программы IP Camera Viewer

Обработка видеопотока с внешних камер, подключенных через USB-порт или использующих технологию IP-подключения.

Вывод изображения на монитор в реальном времени.

Настройка отображения всех камер одновременно на одном мониторе (мультискриновый режим). Приложение предоставляет возможность одновременного просмотра видеопотоков с нескольких камер, что обеспечивает комплексный мониторинг пространства.

Гибкие настройки. Пользователи могут настраивать параметры изображения, такие как контраст, яркость и цветность, а также управлять углами обзора и зумом.

Переключение вариантов просмотра видео с камеры.

Настройка параметров безопасности и активации камер по расписанию.

Программа полностью переведена на русский язык. IP Camera Viewer работает на всех актуальных версиях Windows, включая 32-битные и 64-битные системы Windows 10 и 11. Базовая версия IP Camera Viewer доступна совершенно бесплатно. Для тех, кто желает расширенного функционала, есть платные версии.