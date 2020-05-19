DroidCam — программа, позволяющая превратить любой смартфон или планшет под управлением Android или iOS в проводную или беспроводную веб-камеру для компьютера.

Утилита распространяется по условно-бесплатной модели, подходит для операционных систем Windows 7, 8/8.1 и 10 (32/64 бит), интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа DroidCam?

Программа DroidCam предназначена для передачи видео с камеры и/или аудио с микрофона смартфона или планшета на компьютер посредством Wi-Fi или USB-соединения. Для этого на самом телефоне/планшете также должна быть установлена мобильная версия DroidCam, которую можно бесплатно скачать с сервисов Google Play или App Store.

Передаваемое с камеры телефона видео пользователи могут использовать для видеозвонков через мессенджеры (Skype и подобные), участия в видеоконференциях (Zoom, Teams), создания потоковых видеотрансляций (Twitch, YouTube, социальные сети) и в любых других целях. Другими словами, утилита DroidCam делает возможным использование смартфона/планшета в качестве обычной веб-камеры для компьютера.

Более подробная инструкция по настройке программы DroidCam доступна по ссылке.

Дополнительные функции DroidCam (только в PRO-версии)

Платная версия программы DroidCam включает в себя следующие дополнительные функции:

Передача видео со смартфона/планшета в HD-разрешении (720p).

Функции управления камерой: включение/отключение вспышки камеры телефона, увеличение/уменьшение масштаба (зум), автофокусировка и др.

Функции управления видео с камеры: зеркальная проекция и поворот изображения, возможность настройки резкости и контрастности, функция программной задержки видеокартинки.

Для разблокировки этих функций на телефон/планшет следует установить платную версию программы DroidCam — DroidCamX (также доступна в Google Play и App Store за символическую плату).