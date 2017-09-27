SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CyberLink YouCam 365

В данном списке представлены программы для замены CyberLink YouCam 365. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CyberLink YouCam 365, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Blue Iris
Blue Iris

Версия 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (25)
Xeoma
Xeoma

Версия 24.2.14

Программа для создания и управления системами видеонаблюдения

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
SplitCam
SplitCam

Версия 10.7.18

Программа для разделения видеопотоков от вебкамер

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Agent DVR
Agent DVR

Версия 5.0.2.0

Программа для создания и управления системой видеонаблюдения

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
Ivideon
Ivideon

Версия 3.11.0

Программа для видеонаблюдения

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
ContaCam
ContaCam

Версия 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AMCap
AMCap

Версия 9.23.94.1

Программа для записи видео с веб-камеры и других источников

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
AlterCam
AlterCam

Версия 4.9

Программа для записи видео с веб-камеры

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
WebcamMax
WebcamMax

Версия 8.0.7.8

Программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (38)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
iSpy
iSpy

Версия 7.1.8

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
ManyCam
ManyCam

Версия 6.0

Программа для вебкамеры

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)