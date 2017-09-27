SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ContaCam

В данном списке представлены программы для замены ContaCam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ContaCam, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

IP Camera Viewer
IP Camera Viewer

Версия 4.1.2.0

Видеонаблюдение через USB и IP-камеры

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
CamStudio
CamStudio

Версия 3.0

Запись видео и аудио с экрана монитора.

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
CyberLink YouCam 365
CyberLink YouCam 365

Версия 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
HyperCam
HyperCam

Версия 5.5.1910.08

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
SplitCam
SplitCam

Версия 10.7.18

Программа для разделения видеопотоков от вебкамер

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
MyCam
MyCam

Версия 2.5.0.936

Программа для записи и трансляции видео с веб-камеры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
WebcamXP
WebcamXP

Версия 5.9.8.7

Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения

Оценок пока нет
DroidCam
DroidCam

Версия 6.2.4

Программа для передачи видео с камеры телефона на компьютер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)
AlterCam
AlterCam

Версия 4.9

Программа для записи видео с веб-камеры

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
WebcamMax
WebcamMax

Версия 8.0.7.8

Программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (38)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
ManyCam
ManyCam

Версия 6.0

Программа для вебкамеры

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)