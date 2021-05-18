ContaCam — программа для записи видео с USB, IP, PCI и PCIe -камер и создания полнофункциональной домашней системы видеонаблюдения. Это условно-бесплатное программное обеспечение. Бесплатная версия не имеет никаких функциональных и временных ограничений, а лишь накладывает на записываемое видео водяной знак о необходимости пожертвования денежных средств для его удаления (впрочем, он имеет небольшой размер и располагается в углу).

Программа поддерживается операционными системами Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Поддерживаемые ContaCam типы камер

На момент написания обзора приложение поддерживало прием и запись видео со следующих типов камер:

Обычные USB-камеры, т.е. веб-камеры. Поддерживаются абсолютно все существующие их модели (способные взаимодействовать с системой Windows).

IP-камеры (сетевые камеры). Ввиду того, IP-камеры от разных производителей могут иметь технические отличия, вполне возможно, что программа ContaCam не сможет работать с некоторыми моделями. Но с такой проблемой пользователи вряд ли столкнуться, т.к. приложение поддерживает устройства от более, чем 200 производителей (полный список можно найти на официальном сайте программы).

Высокоскоростные PCI и PCIe-камеры. Поддерживаются любые модели, совместимые с Windows.

А также некоторые модели облачных камеры, представляющие собой разновидность IP-камер, но с возможностью ведения видеотрансляции напрямую на облачный сервис (как правило, принадлежащий производителю). К программе ContaCam можно подключить только те камеры, что поддерживают потоковый протокол RTSP.

Одна из ключевых особенностей ContaCam — возможность приема сигнала одновременно с нескольких камер, независимо от того, через какой тип физического интерфейса они осуществляют передачу видео.

Также отметим, что программа ContaCam довольно проста в настройке и использовании. Например, при необходимости записи видео с обычной веб-камеры пользователю достаточно лишь указать название устройства и активировать функцию видеозаписи. Приложение автоматически определяет USB-камеру, если на компьютер установлен ее драйвер.

В случае с IP-камерами, возможно, пользователю придется выполнить некоторые настройки (но может и не потребуется), введя в соответствующем окне параметров подключения ее IP-адрес или сетевое имя, сетевой порт, через который осуществляется трансляция, а также логин и пароль, если доступ к устройству защищен системой авторизации. Однако программа ContaCam поддерживает автоматическую настройку параметров подключения к камерам от ряда производителей.

Создание домашней системы видеонаблюдения при помощи ContaCam

Программа имеет весь необходимый функционал для быстрого создания домашней системы видеонаблюдения:

Возможность просмотра транслируемого видео и круглосуточной записи одновременно с нескольких камер с сохранением видеозаписей в файлы.

Созданные программой видеозаписи можно просматривать, как при помощи любого видеоплеера, так и при помощи браузера. Отсюда следует, что программа ContaCam способна создавать виртуальный веб-сервер на компьютере, к которому можно подключиться из любого веб-браузера, введя в него заранее заданный IP-адрес (по умолчанию это «127.0.0.1»). При входе на веб-сервер пользователь сможет просмотреть любые созданные видеозаписи, отсортированные по дате создания. Кроме того, прямо из браузера можно также просматривать транслируемое с камеры видео (даже если это веб-камера).

Возможность удаленного просмотра видео с камеры путем ввода в браузер IP-адреса компьютера, выданного интернет-провайдером.

Наличие функции обнаружения движения. Для экономии места на жестком диске пользователь может активировать данную опцию, вследствие чего программа будет осуществлять видеозапись только в случае, если она обнаружит изменения в кадре. Более того, пользователь может задать определенную область экрана, за которой программа будет следить. Это позволит избежать ложных срабатываний условного датчика слежения при наличии в наблюдаемой зоне постоянно движущихся объектов (например, автомобильная дорога или колыхающиеся из-за ветра деревья).

Возможность подключения программы к онлайн-сервису «Plate Recognizer», что позволит ContaCam распознавать государственные номера автомобилей с различных ракурсов и записывать их в отдельный файл.

Наличие функции автоматического удаления видеозаписей по расписанию (от 1 дня до года), по факту уменьшения свободного пространства на диске либо по достижению размеров файлов определенного пользователем значения.

Отправка уведомлений с вложением последней видеозаписи на электронную почту при сбоях камеры (например, если кто-то вывел ее из строя).

Возможность настройки разрешения записываемого видео и установки частоты кадров. Также из программы можно вызывать окно настроек драйвера камеры для более тонкой настройки ее параметров.

Возможность наложения на видео звука с микрофона. В случае с IP-камерами — если они поддерживают запись звука, то программа ContaCam может записывать и его.