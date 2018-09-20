SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AlterCam

В данном списке представлены программы для замены AlterCam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AlterCam, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

CamStudio
CamStudio

Версия 3.0

Запись видео и аудио с экрана монитора.

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
CyberLink YouCam 365
CyberLink YouCam 365

Версия 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
SplitCam
SplitCam

Версия 10.7.18

Программа для разделения видеопотоков от вебкамер

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
ContaCam
ContaCam

Версия 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
WebcamMax
WebcamMax

Версия 8.0.7.8

Программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (38)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
XSplit Broadcaster
XSplit Broadcaster

Версия 3.5.1808.2937

Программа для стриминга (вещания потокового видео в интернет)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

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