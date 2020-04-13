SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Connect

В данном списке представлены программы для замены Adobe Connect. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Connect, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Microsoft Teams
Microsoft Teams

Версия 1.3.0.4461

Программа для видеоконференций и видеозвонков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)