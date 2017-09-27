SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AbelCam

В данном списке представлены программы для замены AbelCam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AbelCam, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

Blue Iris
Blue Iris

Версия 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (25)
IP Camera Viewer
IP Camera Viewer

Версия 4.1.2.0

Видеонаблюдение через USB и IP-камеры

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
CamStudio
CamStudio

Версия 3.0

Запись видео и аудио с экрана монитора.

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
CyberLink YouCam 365
CyberLink YouCam 365

Версия 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
SplitCam
SplitCam

Версия 10.7.18

Программа для разделения видеопотоков от вебкамер

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Agent DVR
Agent DVR

Версия 5.0.2.0

Программа для создания и управления системой видеонаблюдения

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
Ivideon
Ivideon

Версия 3.11.0

Программа для видеонаблюдения

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
ContaCam
ContaCam

Версия 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AlterCam
AlterCam

Версия 4.9

Программа для записи видео с веб-камеры

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
iSpy
iSpy

Версия 7.1.8

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Security Monitor Pro
Security Monitor Pro

Версия 5.48

Программа для IP-камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
ManyCam
ManyCam

Версия 6.0

Программа для вебкамеры

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)