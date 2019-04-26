AbelCam — программа для создания домашних систем видеонаблюдения с возможностью трансляции потокового видео с камер в интернет, сохранения видеозаписей и/или фотографий на FTP-сервер и множеством других функций. Приложение предназначено для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит и 64-бит), предусмотрен частичный перевод интерфейса на русский язык.

Возможности AbelCam

Ключевая функция AbelCam — захват видео с камеры видеонаблюдения и последующее выполнение над ним выбранного пользователем действия: беспрерывная запись на жесткий диск, трансляция на виртуальный веб-сервер, фотосъемка и т.д. Программа AbelCam работает как обычными USB, так и с IP-камерами (включая поворотные PTZ-устройства, для управления которыми в приложении предусмотрены соответствующие функции).

Помимо камер, программа в качестве источника потоковых данных для трансляции в сеть также может использовать:

Видеофайлы, хранящиеся на пользовательском компьютере либо на удаленном сервере.

Изображения (имеется возможность создания онлайн слайд-шоу).

Видеопотоки, генерируемые сторонними приложениями как, например, VisioForge и его аналоги (в данном случае тип транслируемого контента через AbelCam в большей степени зависит от функционала используемой программы-источника медиа).

В AbelCam предусмотрено множество настроек для камер и транслируемых потоковых данных из других поддерживаемых источников.

AbelCam как система видеонаблюдения

Пользователи AbelCam могут подключить к программе одну или несколько камер, а затем тонко настроить работу домашней системы видеонаблюдения:

Создать расписание начала/окончания видеозаписи.

Настроить цифровой детектор движения, определяющий изменения в кадре и выполняющий выбранное пользователем действие — старт записи, отправка уведомлений на электронный ящик и др.

Настроить веб-сервер для возможности просмотра видео с камер в режиме реального времени из локальной сети или любой точки планеты (для доступа к серверу можно установить пароль, настроить фильтрацию по IP-адресу и выполнить множество других настроек).

Установить подключение с локальным (виртуальным) или удаленным FTP-сервером для отправки на него видеозаписей и/или фотографий с камер (здесь также можно задействовать функцию обнаружения движения в кадре).

И все это — далеко не полный список возможностей программы AbelCam.