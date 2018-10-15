Zune — бесплатная программа для синхронизации телефонов Nokia Lumia и персонального компьютера от компании Microsoft. Zune используется в качестве портативного медиа плеера.

С помощью Zune вы сможете загружать картинки, аудио и видео файлы на свой телефон, синхронизировать телефонную книгу, а также поставить бесплатные обновления. В Zune реализована возможность играть в многопользовательские игры и покупать контент в специализированном сервисе.

Чтобы начать работу с Zune, достаточно его скачать и зарегистрировать свой аккаунт.

Поддерживаемые модели телефонов:

Lumia 505;

Lumia 510;

Lumia 610;

Lumia 710;

Lumia 800;

Lumia 900.

Для остальных моделей телефонов Nokia (кроме Asha) подойдет программа Nokia Suite. Zune не работает на Mac OS X.