Zune — бесплатная программа для синхронизации телефонов Nokia Lumia и персонального компьютера от компании Microsoft. Zune используется в качестве портативного медиа плеера.
С помощью Zune вы сможете загружать картинки, аудио и видео файлы на свой телефон, синхронизировать телефонную книгу, а также поставить бесплатные обновления. В Zune реализована возможность играть в многопользовательские игры и покупать контент в специализированном сервисе.
Чтобы начать работу с Zune, достаточно его скачать и зарегистрировать свой аккаунт.
Поддерживаемые модели телефонов:
- Lumia 505;
- Lumia 510;
- Lumia 610;
- Lumia 710;
- Lumia 800;
- Lumia 900.
Для остальных моделей телефонов Nokia (кроме Asha) подойдет программа Nokia Suite. Zune не работает на Mac OS X.