SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Zoiper

Zoiper

Программа для совершения звонков через интернет

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Актуальная версия 5.6.15
Скачать 259 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 5.6.15

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