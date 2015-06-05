Zoiper — программный VoIP-телефон для совершения голосовых и видеозвонков и обмена текстовыми сообщениями через интернет с поддержкой шифрования трафика.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32 и 64 бит) и имеет русский интерфейс.
Функции и возможности программы Zoiper
- Шифрование звонков и сообщений для защиты от прослушивания. Программа поддерживает высокие стандарты для шифрования голоса, видео и текста: TLS, SRTP и ZRTP. Это позволяет защитить разговоры от перехвата при условии, что SIP-сервер или провайдер также поддерживают эти протоколы. Пользователь может быть уверен, что его переписка и звонки не станут доступны посторонним, даже если трафик идет через открытые сети Wi-Fi или небезопасные каналы связи.
- Объединение контактов из разных источников в одном списке. Zoiper автоматически собирает адресную книгу из нескольких мест одновременно: Outlook, контакты Windows, адресная книга Mac, внешний LDAP-сервер, XCAP-сервер, а также списки контактов Android и iOS. При входящем звонке программа ищет номер во всех этих источниках и показывает имя звонящего до ответа. Импортировать контакты можно также из CSV-файлов. Это избавляет от необходимости вручную переносить номера в отдельную телефонную книгу софтфона.
- Кроссплатформенность и малый вес программы. Zoiper написан на C/C++ и Assembler, не требует установки Java, Flash или .NET. Благодаря этому он потребляет мало оперативной памяти и почти не нагружает процессор, обеспечивая качественную связь даже на старых компьютерах. Программа работает на разных ОС, а также на смартфонах. Есть версия, работающая прямо в браузере, что позволяет использовать VoIP без установки дополнительного ПО.
- Интеграция с CRM. Пользователь может звонить прямо из Outlook, Thunderbird, Internet Explorer, Firefox, Chrome или Safari без необходимости набирать номер вручную. Также поддерживаются интеграции с Goldmine CRM, Microsoft Phone Dialer, Lotus Organizer и Maximizer CRM. Достаточно выделить номер в письме или на веб-странице, и Zoiper сам предложит его набрать.
- Упрощенная настройка через QR-коды и автоматическое конфигурирование. Администратор может сгенерировать QR-код на сайте Zoiper, который сотруднику достаточно отсканировать. После этого программа на iOS или Android полностью настроится за секунды. В настольной версии можно использовать удаленную подготовку и предварительно настроенные установщики, а также ограничить часть функций интерфейса, чтобы пользователи не могли случайно изменить критичные параметры. Это снижает затраты на техническую поддержку в компаниях.
- Совместимость с любыми VoIP-провайдерами и офисными АТС. Zoiper работает с большинством SIP-совместимых сервисов и оборудования: Asterisk, FreeSWITCH, Cisco CallManager, 3CX, Elastix и другими. Можно подключить несколько провайдеров одновременно и маршрутизировать звонки через самого дешевого для каждого направления. Между пользователями Zoiper звонки бесплатны независимо от расстояния. Благодаря этому программа подходит как для домашнего использования, так и для организации удаленных сотрудников и колл-центров.