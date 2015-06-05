Zoiper — программный VoIP-телефон для совершения голосовых и видеозвонков и обмена текстовыми сообщениями через интернет с поддержкой шифрования трафика.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32 и 64 бит) и имеет русский интерфейс.

Функции и возможности программы Zoiper