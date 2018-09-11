X-Lite — программа, объединяющая голос и видео-звонки в один дружественный интерфейс. Разработка от компании CounterPath позволяет плавно перейти от традиционных телефонных звонков в IP-телефонии.

X-Lite доступна для частных лиц в бесплатной версии, но с ограниченными возможностями. К сожалению официально X-Lite на русском языке не работает, но есть вполне понятный даже рядовому пользователю английский и другие.

В платной версии X-Lite доступны следующие популярные опции:

голосовые и видеозвонки высокого качества;

обмен мгновенными сообщениями с помощью SIP SIMPLE;

поддержка открытых стандартов и Protocol (SIP) позволяет X-Lite работы с широким диапазоном сетей;

управление контактами;

звонки на городские телефоны;

подключение гарнитур USB и других аудио- и видео устройств.

Важно! Для использования X-Lite нужно подключить IP-АТС или интернет-услуги телефонии. Подробности можно уточнить у интернет-провайдера.