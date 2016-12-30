Sony Ericsson PC Suite — специальное приложение для управления данными на мобильных устройствах компании Sony Ericsson через персональный компьютер. Запущенная программа предлагает два вида подключения: через Bluetooth или USB.

Программа разработана для старых кнопочных телефонов и сейчас не поддерживается

Sony Ericsson PC Suite содержит пакет инструментов и редактор данных. Инструменты включают подключение телефона к сети, создание резервных копий, восстановление утерянных или поврежденных файлов, синхронизацию с ПК. Редактор подразумевает изменение данных на телефоне: файлов мультимедиа, сообщений и контактов.

Разработчики не выпустили русскую версию Sony Ericsson PC Suite, но программа совместима с актуальными платформами Windows 7, 8, 8.1 и 10 на 32 и 64 бит.