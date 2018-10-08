SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Scramby

В данном списке представлены программы для замены Scramby. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Scramby, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

AV Voice Changer Diamond
AV Voice Changer Diamond

Версия 9.5.33

Программа для изменения голоса

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (23)
MorphVOX Pro
MorphVOX Pro

Версия 4.4.87

Программа для записи и изменения голоса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (11)
Voxal Voice Changer
Voxal Voice Changer

Версия 3.0.8

Программа для изменения голоса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (7)
Fake Voice
Fake Voice

Версия 7.0

Программа для изменения голоса в режиме реального времени

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Funny Voice
Funny Voice

Версия 1.4.0

Программа для изменения голоса

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)