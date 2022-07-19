Palm Desktop – программа для синхронизации устройств на OS Palm с компьютером. Также инструмент используется для управления делами при помощи встроенного менеджера задач.
Основные возможности Palm Desktop:
- Планировщик задач: календарь, список контактов и система напоминаний о важных событиях.
- Управление файлами и редактирование данных на Palm.
- Модуль HotSyns, с помощью которого можно синхронизировать все изменения в контактах и планах, сделанные через ПК или устройства Palm.
- Простой и понятный интерфейс.
- Автоматическое обнаружение устройств и синхронизации данных.