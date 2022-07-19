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Palm Desktop

Palm Desktop

Синхронизация OS Palm с Windows-компьютерами

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Актуальная версия 6.2.2
Скачать 70 MB
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История изменений

Версия 6.2.2

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