SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nokia Suite

В данном списке представлены программы для замены Nokia Suite. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nokia Suite, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Nokia PC Suite
Nokia PC Suite

Версия 7.1.180.94

Программа-клиент для телефонов Nokia

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
Samsung PC Studio
Samsung PC Studio

Версия 7.2.24.9

Программа для телефонов Samsung на компьютер

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)