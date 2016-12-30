SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nokia PC Suite

В данном списке представлены программы для замены Nokia PC Suite. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nokia PC Suite, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Smart Switch PC
Smart Switch PC

Версия 5.0.48.0

Программа для синхронизации и создания резервных копий данных с Samsung Galaxy

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Sony Ericsson PC Suite
Sony Ericsson PC Suite

Версия 5.009.00

Управление телефонами SonyEricsson с ПК

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Nokia Suite
Nokia Suite

Версия 3.8.54

Программа синхронизации Nokia с ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Samsung PC Studio
Samsung PC Studio

Версия 7.2.24.9

Программа для телефонов Samsung на компьютер

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)