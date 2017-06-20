Mozilla Thunderbird - это бесплатный и открытый почтовый клиент, разработанный Mozilla Foundation. Эта программа предназначена для управления электронной почтой, новостями и календарями. С момента своего первого выпуска в 2004 году Thunderbird завоевал популярность благодаря своей надежности, множеству функций и возможности настройки.

Функции Thunderbird

Поддержка протоколов POP и IMAP для приема и отправки почты.

Интеграция с популярными почтовыми провайдерами, такими как Yandex,Gmail, MailRu, Outlook и др.

Мощные фильтры и сортировка для эффективного управления входящими сообщениями.

Поддержка шифрования и подписи электронной почты для повышения безопасности переписки.

Интегрированный календарь позволяет создавать события, встречи и задачи.

Поддержка календарей CalDAV и задачи TaskDav для синхронизации с внешними календарями и задачами.

Thunderbird имеет богатую библиотеку дополнений и расширений, которые позволяют расширить его функциональность. Вы можете добавить новые темы оформления, плагины для повышения производительности и множество других функций.

Встроенный мощный поиск позволяет быстро находить нужные сообщения и контакты.

Поддержка поиска по ключевым словам, датам, отправителям и другим параметрам.

Thunderbird доступен для разных операционных систем, включая Windows, macOS и Linux.

Thunderbird - это мощный БЕСПЛАТНЫЙ и удобный почтовый клиент, который предоставляет обширные возможности для управления электронной почтой, новостями и календарями. Он идеально подходит как для домашнего использования, так и для бизнес-целей, и его бесплатная и открытая природа делает его доступным для всех. С множеством дополнений и расширений, пользователи могут настроить Thunderbird под свои индивидуальные потребности и предпочтения, делая его одним из лучших выборов для электронного управления почтой.