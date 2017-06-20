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Thunderbird

Thunderbird

Многофункциональный почтовый клиент

3,2 (12)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 158.0
Скачать 81 MB
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История изменений

Версия 158.0

  • Улучшена отзывчивость быстрого фильтра.
  • Политика ExtensionSettings теперь ставит дополнения из update_url, если install_url не задан.
  • Исправлено копирование ссылки: для вложений без отсоединения теперь копируется полный путь, а не только имя файла.
  • Исправлены сбои Thunderbird при поиске по Body.
  • Исправлены проблемы с OpenPGP: управление ключами, утечка обработчика и состояние защиты.
  • Исправлены проблемы с резервной копией OpenPGP: пароль можно копировать, а контекстное меню больше не прозрачное.
  • Исправлены ошибки быстрого фильтра при поиске имен с диакритикой без ввода акцентов.
  • Исправлены разные проблемы с CardDAV, CalDAV, POP, Matrix и RSS.
  • Исправлены проблемы с календарём: запросы пароля, редактирование событий и сохранение обновлённых учётных данных.
  • Внесены улучшения в интерфейс и исправления безопасности.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 157.0.1
    • Исправлен сбой Thunderbird при обработке сообщений EWS/Graph с относительными фрагментами URL.
  2. Версия 156.0.1
    • Исправлен сбой Thunderbird при сохранении сообщения.

Оценки программы

3,2

12 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Thunderbird

1 отзыв

ОЛЕГ

СПАСИБО ЗА ПРОГРАММУ ВАМ БОЛЬШОЕ!!!