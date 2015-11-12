SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги The Bat! Professional Edition

В данном списке представлены программы для замены The Bat! Professional Edition. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на The Bat! Professional Edition, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Thunderbird
Thunderbird

Версия 158.0

Многофункциональный почтовый клиент

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (12)
Proton Mail
Proton Mail

Версия 1.14.0

Почтовый криптоустойчивый сервис

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Mailbird
Mailbird

Версия 3.0.63

Почтовый клиент для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (7)
The Bat! Home Edition
The Bat! Home Edition

Версия 12.3.1

Почтовый клиент

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
EssentialPIM
EssentialPIM

Версия 8.6.1

Менеджер персональной информации (программа-органайзер)

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook

Версия 2013

Почтовый клиент от Microsoft

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
eM Client
eM Client

Версия 6.0.20968.0

Почтовый клиент для работы с почтой

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)