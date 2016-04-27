The Bat Professional Edition – программное обеспечение, разработанное для работы с электронными материалами. Профессиональная версия The Bat позволяет управлять данными, а благодаря специальным расширениям гарантирует полную безопасность их обработки.

В перечень основных возможностей программы входит комплексная сортировка электронных писем, интеграция почтовых ящиков в единую сеть, шифровка данных от взлома, защита от электронных рассылок, инструменты по управлению стилями написания и орфографическая проверка.

The Bat! Professional Edition – отличное решение для широкого спектра пользователей, работающих в сфере электронной корреспонденции. Программа обладает слаженным интерфейсом, позволяющим быстро разобраться в основных функциях.